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    Хедира может вернуться на поле в конце сентября

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира имеет немалые шансы на возвращение в строй через месяц. Немец получил травму подколенного сухожилия в ходе предсезонной подготовки и должен был пропустить около восьми недель.

    Однако его восстановление продвигается хорошими темпами и существует вероятность, что он сыграет в матче против «Фиорентины», который пройдет 23 сентября. Игрок должен вернуться к тренировкам после перерыва на матчи сборных.

    Источник: Tuttosport

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    26.08.2015 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2015, 16:57

      Скорейшего выздоровления и удачи в ЮВЕ, он бы очень пригодился сейчас

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