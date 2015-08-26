Хедира может вернуться на поле в конце сентября

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира имеет немалые шансы на возвращение в строй через месяц. Немец получил травму подколенного сухожилия в ходе предсезонной подготовки и должен был пропустить около восьми недель.

Однако его восстановление продвигается хорошими темпами и существует вероятность, что он сыграет в матче против «Фиорентины», который пройдет 23 сентября. Игрок должен вернуться к тренировкам после перерыва на матчи сборных.