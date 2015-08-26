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    Лига чемпионов. Видеотрансляции матчей среды

    Сегодня станут известны все участники группового турнира Лиги чемпионов. В числе команд, которые попытаются пробиться в главный клубный турнир Европы и московский ЦСКА, которому предстоит отыграть фору в один мяч в противостоянии с португальским «Спортингом». Безусловно, интересным будет и матч в Леверкузене, где практически аналогичная задача будет стоять перед местным «Байером» в матче с римским «Лацио».
    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть все сегодняшние матчи Лиги чемпионов. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    АПОЭЛ – "Астана" – видео
    Первый матч: 0:1
    "Байер" – "Лацио" видео
    Первый матч: 0:1
    ЦСКА – "Спортинг" – видео
    Первый матч: 1:2
    "Партизан" – БАТЭ видео
    Первый матч: 0:1
    "Брюгге" – "Манчестер Юнайтед" видео
    Первый матч: 1:3

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    26.08.2015 20:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1631

      sерж 26 августа 2015, 20:53

      кто знает когда жеребьевка будет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Федя > sерж 26 августа 2015, 21:37

      жеребьевка завтра в 18.45

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1631

      sерж > Федя 26 августа 2015, 23:31

      спс

      0
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