Лига чемпионов. Видеотрансляции матчей среды

кто знает когда жеребьевка будет?
Сегодня станут известны все участники группового турнира Лиги чемпионов. В числе команд, которые попытаются пробиться в главный клубный турнир Европы и московский ЦСКА, которому предстоит отыграть фору в один мяч в противостоянии с португальским «Спортингом». Безусловно, интересным будет и матч в Леверкузене, где практически аналогичная задача будет стоять перед местным «Байером» в матче с римским «Лацио».
У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть все сегодняшние матчи Лиги чемпионов. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
АПОЭЛ – "Астана" – видео
Первый матч: 0:1
"Байер" – "Лацио" – видео
Первый матч: 0:1
ЦСКА – "Спортинг" – видео
Первый матч: 1:2
"Партизан" – БАТЭ – видео
Первый матч: 0:1
"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед" – видео
Первый матч: 1:3