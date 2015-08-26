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    Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Спортинг» - на «Бомбардире»

    Сегодня вечером ЦСКА проведет, пожалуй, самый важный для себя матч первой части сезона. Португальский «Спортинг» приехал в Москву имея зыбкое преимущество в один забитый гол, что дает армейцам неплохие шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Однако для этого подопечные Леонида Слуцкого должны прервать неутешительную домашнюю серию из шести матчей без побед в Лиге чемпионов. Уверенности москвичам может добавить отличный старт в чемпионате России, где армейцы одержали шесть побед подряд.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Спортинг». Комментатор матча – Андрей Ковалев. Начало встречи в 21.45.

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    26.08.2015 20:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -17

      Aртемка 26 августа 2015, 21:39

      цска - спортинг 1:0

      0
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv 26 августа 2015, 21:24

      я на 1-3 поставил. жду. удачи Спортинг!

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      Рейтинг: +7

      ПониВод 26 августа 2015, 11:53

      сделал ставку на длительность серии - 31 матч.
      удачи тебе, моя ставочка!!!!!

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