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    Ярмоленко ответил отказом Венгеру, заявив, что мечтает о «Барселоне»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отказался от предложения главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера перейти в его команду и заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

    Издание Sport English утверждает, что на днях наставник «канониров» лично позвонил 25-летнему футболисту и пригласил его в лондонский клуб, на что Ярмоленко ответил: «Я очень вам признателен за интерес, но мечтаю играть в «Барселоне».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 10:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 26 августа 2015, 18:57

      Если он хотел в эвертон и даже в сток перейти. Я не думаю, что он отказал венгеру. Ждем опровержения, это старый трюк сокер ру и Юрки Зотова

      2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 26 августа 2015, 18:55

      Посмотрите источник и вот Вам ответ. Может Юрку Зотова все таки оставили

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 26 августа 2015, 18:52

      Что-то мне это всё напоминает , правда тот все-таки перешёл в арсенал

      0
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      Рейтинг: +16

      MaxXxFCD_F96 26 августа 2015, 18:10

      Утка, не тормозите... Не говорил он этого.

      1
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      Рейтинг: +16

      suhow6 26 августа 2015, 15:33

      размечтался сука хохол

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 августа 2015, 14:15

      Уже был горький опыт перехода Чегринского в Барселону,ну не тянет он до Барсы,да и в Англию только Эвертон!Мое мнение

      0
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      Рейтинг: +14

      несгибаемый бурундук 26 августа 2015, 14:11

      Мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +48

      wattman 26 августа 2015, 13:25

      а что, есть предложения из Барселоны?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 августа 2015, 12:15

      Никто ему не звонил,все это писанина всяких чудиков

      4
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      Рейтинг: -186

      Protosser > алекс88 26 августа 2015, 12:36

      Ну ты-то, наверное, его телефон прослушиваешь. Иначе ты бы не мог быть таким уверенным.

      -1
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      Рейтинг: +7

      ПониВод 26 августа 2015, 11:54

      ой-ой-ой... теперь старому нытику-маразматику после Ливера будет все равно и по отношению к Барсе)))))
      и ее трансферам ведущих игроков )

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