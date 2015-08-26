Ярмоленко ответил отказом Венгеру, заявив, что мечтает о «Барселоне»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отказался от предложения главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера перейти в его команду и заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

Издание Sport English утверждает, что на днях наставник «канониров» лично позвонил 25-летнему футболисту и пригласил его в лондонский клуб, на что Ярмоленко ответил: «Я очень вам признателен за интерес, но мечтаю играть в «Барселоне».