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    Агент: «Дуглас хочет остаться в «Динамо»

    Защитник «Динамо» Дуглас рассчитывает продолжить карьеру в составе бело-голубых. Футболист отказался покидать Россию из-за выгодных финансовых условий действующего контракта. Родриго да Сильвейра, агент Дугласа, подтвердил намерения своего клиента остаться в Москве и продолжить выступления за "Динамо".

    «До закрытия трансферного окна еще есть неделя, и может случиться всe что угодно. У нас есть предложения от нескольких клубов, представляющих топ-чемпионаты Европы. Однако для Дугласа в приоритете остаться в Москве и продолжить выступления за «Динамо». Он намерен бороться за место в составе. У него был разговор с главным тренером Андреем Кобелевым, который сказал, что рассчитывает на Дугласа. В прошлом сезоне он был ключевым игроком «Динамо». Не думаю, что с приходом нового тренера ситуация должна кардинально измениться", - сказал да Сильвейра.

    Источник: Известия

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    26.08.2015 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 августа 2015, 10:12

      Игрок вообще ноль,он не кому за даром не нужен,а в Нашем чемпионате зарплаты безумные,зачем уходить!

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