Срна: «Довольны, что Львов нас поддерживает»

«Во-первых, нужно поздравить «Шахтер» с большим успехом. Нам нужна была эта победа. Мы пять лет были чемпионами, в прошлом году не стали. Хотели показать, что заслуживаем играть в Лиге чемпионов.

Мы хорошо начали первый тайм. Во втором не хотели рисковать. В концовке матча нам просто повезло, хотя мы могли забивать еще в первом тайме. Прошли «Рапид» - потому что сильнее. Довольны, что попали в Лигу чемпионов, что Львов нас поддерживает. Мы вместе должны побеждать за Донбасс», - заявил Срна.