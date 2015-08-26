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    Срна: «Довольны, что Львов нас поддерживает»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился эмоциями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с венским «Рапидом» (2:2). Хорват отметил, что в конце матча «горнякам» повезло, но в целом проход «Шахтера» закономерен.
    «Во-первых, нужно поздравить «Шахтер» с большим успехом. Нам нужна была эта победа. Мы пять лет были чемпионами, в прошлом году не стали. Хотели показать, что заслуживаем играть в Лиге чемпионов.
    Мы хорошо начали первый тайм. Во втором не хотели рисковать. В концовке матча нам просто повезло, хотя мы могли забивать еще в первом тайме. Прошли «Рапид» - потому что сильнее. Довольны, что попали в Лигу чемпионов, что Львов нас поддерживает. Мы вместе должны побеждать за Донбасс», - заявил Срна.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    26.08.2015 08:34
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