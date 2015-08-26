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    Болельщики «Урала» просят Гончаренко честно объяснить причины своей отставки

    «Союз болельщиков «Урала» на своем сайте опубликовал открытое письмо к Виктору Гончаренко с просьбой дать честный комментарий относительно причин его отставки. Поклонники уральской команды поблагодарили тренера за проделанную работу, но при этом продолжают верить, что специалист не покинет свой пост.

    «Вчера мы все испытали чувства глубокого разочарования и крушения своих надежд от появившихся слухов и полунамеков в средствах массовой информации, в том числе федеральных, касающихся Вашего ухода с поста главного тренера ФК «Урал».

    Болельщики ФК «Урал», просят Вас дать честные комментарии по сложившейся ситуации. Просим развеять слухи о Вашем уходе, либо объяснить нам причины, побудившие Вас покинуть наш клуб.

    Благодарим Вас за уже проделанную работу в Екатеринбурге и продолжаем верить, что Вы останетесь тренировать нашу команду. Независимо от Вашего ответа, желаем Вам успехов вне зависимости от названия клуба или сборной, которую Вы будете тренировать. Болельщики «Урала» всегда будут искренне желать Вам успехов», - говорится в обращении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 08:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      denmal 26 августа 2015, 14:59

      Дураку ясно, что в последнем туре прошлого чемпионата "Урал" закупился! Тарханов даже в Грозный не ездил! Гончаренко тоже не хочет в этом участвовать!

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 26 августа 2015, 14:29

      Невелика потеря!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 августа 2015, 12:33

      #Respect

      0
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      Рейтинг: +11

      vov4ick 26 августа 2015, 12:30

      эти непонятные ставки на терек, да походу ему предложили договорняк, вот он и ушел

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 26 августа 2015, 10:51

      Урал - команда не его уровня

      0
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      Рейтинг: +8

      Bez Imeni 26 августа 2015, 10:43

      Жаль Урал,без Гончаренко пердив реально засветился,симпотичная была команда

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 26 августа 2015, 08:44

      Красиво!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2015, 08:31

      Кто же им скажет честно

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