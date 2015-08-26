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    Марлос: «Слава Богу, мы прошли дальше»

    Полузащитник «Шахтера» Марлос отметил, что ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с венским «Рапидом» (2:2) был очень сложным для его команды.

    «Рад, что смог забить в двух играх «Рапиду». Эта команда определенно приносит мне счастье. Хотя мой первый гол был все же красивей, чем второй. Там было больше импровизации: мяч попал ко мне сзади, я смог повернуться и забить. А вообще, все матчи в этой Лиге чемпионов были сложными, особенно сегодняшний. Поэтому в перерве Мистер попросил нас оставаться спокойными.

    Да, пропустить два гола подряд, особенно в первом тайме, – тяжело для любой команды. Поэтому нужно было сконцентрироваться, действовать уверенно и принимать рациональные решения. Знали, что встречаемся с очень агрессивной командой, но, слава Богу, мы прошли дальше», - сказал Марлос.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    26.08.2015 08:06
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