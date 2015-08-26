Ван Гаал: «Не думаю, что мои игроки отнесутся к игре несерьезно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями от предстоящей встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Брюгге». Голландец отметил, что ни о какой расслабленности со стороны игроков его команды не может быть и речи.

«Не думаю, что мои игроки отнесутся к игре несерьезно. К этому матчу мы готовились так же, как к другим, и никаких изменений в нашей игре по сравнению с поединком на прошлой неделе быть не должно. Гол Маруана Феллаини был очень важен. Теперь мы можем начать матч с большей уверенностью в себе. И все же, как вы знаете, первый поединок мы должны были выигрывать гораздо проще», - сказал ван Гаал.

Напомним, первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» завершился со счетом 3:1 в пользу английской команды.