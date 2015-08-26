Баришич: «Трудно анализировать игру после того, что случилось на последних минутах»

Главный тренер «Рапида» Зоран Баришич побеседовал с журналистами после ничьей с «Шахтером» (2:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей австрийский клуб выбыл из турнира и продолжит свой евросезон в Лиге Европы.

«Мы не смогли достичь той цели, которую перед собой ставили, и мы разочарованы. Но мы продолжаем нашу кампанию в Европе. Мы извлечем урок из этой неудачи. У нас молодая талантливая команда, у которой очень много возможностей для развития», - считает Баришич.

Кроме того, наставник посетовал на недостаток везения, помешавший «Рапиду» реализовать отличные голевые возможности в самой концовке игры.

«Трудно анализировать игру, особенно после того, что случилось на последних минутах. Мы сделали все, чтобы выиграть, но в завершающей стадии атаки не хватило точности. К тому же удача была сегодня не на нашей стороне. Поздравляю «Шахтер» с успехом, но я горжусь своей командой и своими болельщиками».