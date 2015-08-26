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    Баришич: «Трудно анализировать игру после того, что случилось на последних минутах»

    Главный тренер «Рапида» Зоран Баришич побеседовал с журналистами после ничьей с «Шахтером» (2:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей австрийский клуб выбыл из турнира и продолжит свой евросезон в Лиге Европы.

    «Мы не смогли достичь той цели, которую перед собой ставили, и мы разочарованы. Но мы продолжаем нашу кампанию в Европе. Мы извлечем урок из этой неудачи. У нас молодая талантливая команда, у которой очень много возможностей для развития», - считает Баришич.

    Кроме того, наставник посетовал на недостаток везения, помешавший «Рапиду» реализовать отличные голевые возможности в самой концовке игры.

    «Трудно анализировать игру, особенно после того, что случилось на последних минутах. Мы сделали все, чтобы выиграть, но в завершающей стадии атаки не хватило точности. К тому же удача была сегодня не на нашей стороне. Поздравляю «Шахтер» с успехом, но я горжусь своей командой и своими болельщиками».

    Источник: Р-Спорт

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    26.08.2015 02:00
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