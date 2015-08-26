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    Прюдомм: «Давайте помолимся»

    Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм пообщался с журналиста накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». По мнению наставника, бельгийцам потребуется чудо, чтобы отыграть результат первой встречи (3:1).

    «Чудеса иногда случаются, но англичане имеют преимущество в два мяча, и они большие профессионалы. Чтобы случилось чудо, нужно играть на максимуме своих возможностей, а соперник при этом не должен использовать максимум своего потенциала. К тому же у нас отсутствует много игроков. Если мы хотим получить свой шанс, то должны сыграть идеально. Это будет тяжело, но давайте помолимся», - говорит Прюдомм.

    Также тренер отметил умение «Манчестер Юнайтед» справляться с давлением.

    «Манчестер Юнайтед» знает, как справляться с давлением. Они сталкиваются с этим каждый день, каждую минуту, в каждом матче. Они на одном уровне играли против «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и против нас. Я не думаю, что они будут испытывать сильное давление, если мы забьем, но это будет важно для нашей уверенности в себе».

    Источник: Skysports

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    26.08.2015 00:39
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