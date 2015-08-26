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    Футболист «Урала» сделал ставку на матч своей команды с «Тереком»

    Неназываемый игрок «Урала», а также несколько футболистов из низших лиг сделали ставки в букмекерской конторе на матч седьмого тура РФПЛ «Урал» - «Терек».

    «Зачитали внутреннее письмо одной из контор с грифом «дсп»: ставки на «Терек» сделали несколько игроков низших лиг и футболист «Урала». Контора светиться не хочет. Однажды оповестила власти, поимела один геморрой», - рассказал бывший руководитель департамента информационной политики РФС Евгений Дзичковский.

    Накануне некоторые букмекерские конторы вообще перестали принимать ставки на эту игру. Матч «Урал» - «Терек» состоится 28 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.08.2015 00:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      vov4ick 26 августа 2015, 13:04

      Неназываемый игрок "Урала" - всю контору спалил

      0
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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 26 августа 2015, 09:59

      Позорище, помойка а не лига! Перехожу на чемпионат сан марино, там все по чести)

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2015, 09:58

      Не х..р вообще на наш футбол ставить и принимать ставки.

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз 26 августа 2015, 09:58

      Продажный Урал и не менее продажный Терек!

      0
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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson > морозз 26 августа 2015, 10:02

      Заметь, Кадыров не орал "продажная Терек". Считаю, что он должен быть последователен

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 августа 2015, 08:27

      Бежим к контору??или теперь все пропало)?

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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 26 августа 2015, 02:32

      оо блин, не дочитал, он и так поставил на Терек

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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 26 августа 2015, 02:32

      этот игрок Урала наверняка поставил на Терек

      2
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