Футболист «Урала» сделал ставку на матч своей команды с «Тереком»

Неназываемый игрок «Урала», а также несколько футболистов из низших лиг сделали ставки в букмекерской конторе на матч седьмого тура РФПЛ «Урал» - «Терек».

«Зачитали внутреннее письмо одной из контор с грифом «дсп»: ставки на «Терек» сделали несколько игроков низших лиг и футболист «Урала». Контора светиться не хочет. Однажды оповестила власти, поимела один геморрой», - рассказал бывший руководитель департамента информационной политики РФС Евгений Дзичковский.

Накануне некоторые букмекерские конторы вообще перестали принимать ставки на эту игру. Матч «Урал» - «Терек» состоится 28 августа.