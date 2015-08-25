Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Шахтер» играет вничью с «Рапидом», «Валенсия» уступает «Монако» и другие результаты

    Во вторник вечером завершились пять ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Игра во Львове между донецким «Шахтером» и венским «Рапидом» началась с взаимного обмена голами. К исходу первого получаса матча счет был уже 2:2, причем какое-то время «Рапид» даже вел со счетом 1:2. Ничья выводила в групповой этап украинцев, и гостям нужно было забивать. Во втором тайме «Рапид» пытался забить недостающий мяч, но результатом этих усилий стало лишь удаление Зоннляйтнера в концовке встречи, которая получилась очень нервной для хозяев. Но «Шахтер» при помощи огромной удачи все-таки дотерпел и вновь вышел в основную сетку ЛЧ.

    В остальных встречах «Валенсия» проиграла «Монако», но счет домашней игры вывел испанцев в групповой этап; «Мальме» выиграл у «Селтика» и прошел дальше; «Маккаби» и «Базель» опять сыграли вничью, но за счет выездного гола дальше прошел израильский клуб; загребское «Динамо» повторно обыграло «Шкендербеу».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Шахтер (Украина) – Рапид (Австрия) - 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 - Марлос, 10; 1:1 – Шауб, 12; 1:2 – Хофман, 21; 2:2 – Гладкий, 28.

    Удаления: Зоннляйтнер, 88.

    Первый матч: 1:0

    Монако (Монако) – Валенсия (Испания) - 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Негредо, 4; 1:1 – Раджи, 17; 2:1 - Эчиеджиле, 75.

    Первый матч: 1:3​

    Мальме (Швеция) – Селтик (Шотландия) - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Розенберг, 23; 2:0 - Боята (в свои ворота), 54.

    Первый матч: 2:3​

    Маккаби (Израиль) – Базель (Швейцария) - 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дзуффи, 11; 1:1 – Захави, 24.

    Первый матч: 2:2​

    Динамо (Хорватия) – Шкендербеу ( Албания) - 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 - Судани, 9; 1:1 – Эскердинья, 10; 2:1 – Ходжич, 15; 3:1 - Таравель, 55; Судани, 80.

    Удаления: Сантос, 48.

    Первый матч: 2:1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 26 августа 2015, 22:40

      Мальме??????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 26 августа 2015, 09:10

      Вот Загреб играет с какой-то шляпой, будучи такой же, а в это время Валя выносит Монако.

      Это что же за правила жеребьевки такие?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      XimeRajke > kidd-75 26 августа 2015, 16:05

      Плюсую, из-за этого Монако не даст нормально жить шляпам в ЛЕ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2015, 08:37

      Думал Селтик и Базель пройдут, клубы с историей. Монако жаль, не повезло со жребием.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2015, 08:33

      Неплохо было бы писать счет первой встречи для наглядности. Все таки кубковые поединки состоят из 2 матчей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 25 августа 2015, 23:46

      правда, что дотерпел... )) игра супервалидольная была. нельзя так играть в таком турнире. слава Богу, что фортуна была сегодня на нашей стороне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      XimeRajke 25 августа 2015, 23:45

      Шахтар отскочил, дебилы мля, как так можно играть в обороне.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11