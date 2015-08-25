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    Чебан: «Высказывания Виллаш-Боаша неблаготворно влияют на имидж РФПЛ»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал частые жалобы на лимит главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

    «Виллаш-Боаш – человек темпераментный, и он действительно часто подчеркивает какие-то моменты, которые не позволяют реализовать его задумки. Конечно, это неблаготворно влияет на имидж премьер-лиги», - сказал футбольный чиновник.

    Тем не менее Чебан рад и такой рекламе.

    «С другой стороны, эта фигура приковывает внимание. Как вы знаете, порой черный пиар оказывается эффективнее обычного».

    Источник: Sports.ru

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    25.08.2015 22:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 августа 2015, 07:22

      Неблаготворно влияют на имидж РФПЛ только игры Зенита и ЦСКА с покупными судьями.

      0
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Диктор 26 августа 2015, 09:53

      А твой спортаг прям украшение РФПЛ.Команда,которая за 10 лет ничего так и не выиграла.Хех

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      Рейтинг: +16

      санкционный гусь 26 августа 2015, 06:22

      сама РФПЛ неблаготворно влияет на имидж РФПЛ

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 26 августа 2015, 04:27

      Чебан: «Высказывания Виллаш-Боаша неблаготворно влияют на имидж РФПЛ»
      --------
      Не-а. Нихрена. Это удатское поведение РФПЛ -- неблаготворно влияет на имидж РФПЛ.
      А к обоснованной критике вы, толстоопые чиновники, должны прислушиваться и делать выводы. Исправлять навалянное.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 августа 2015, 00:18

      Хитрый ход РФПЛ сработал!!!!))))

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      Рейтинг: +14

      Nanonoko 25 августа 2015, 23:29

      так если мы мудаки то чего вы хотите чтоб об вас говорили?он и говорит что вы дурачье там сидите в футболе ничего не понимающие крутите договорняки и делаете очень странный поступки!!какой пиар?!стыдно должно быть

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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 25 августа 2015, 23:06

      зато наша сборная со своей игрой и большая половина команд - прям главное украшение РФПЛ!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 августа 2015, 22:50

      Так вот ради чего этот лимит ввели, ради черного пиара! Ну теперь-то заживем.

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