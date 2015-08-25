Чебан: «Высказывания Виллаш-Боаша неблаготворно влияют на имидж РФПЛ»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал частые жалобы на лимит главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Виллаш-Боаш – человек темпераментный, и он действительно часто подчеркивает какие-то моменты, которые не позволяют реализовать его задумки. Конечно, это неблаготворно влияет на имидж премьер-лиги», - сказал футбольный чиновник.

Тем не менее Чебан рад и такой рекламе.

«С другой стороны, эта фигура приковывает внимание. Как вы знаете, порой черный пиар оказывается эффективнее обычного».