Бэйл: «Реал» становится сильнее и сильнее»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о прогрессе своей команды.

«Мы понемногу прибавляем. Тренируемся и прогрессируем. С каждой игрой «Реал» становится все сильнее и сильнее. Нужно лучше играть в защите, но мы продолжаем работать, чтобы стать командой, которая будет играть в захватывающий футбол и выигрывать всe подряд», - говорит Бэйл.

Также футболист прокомментировал исход матча со «Спортингом» (0:0).

«Это был только первый матч. Мы не забили, но я абсолютно уверен, что в дальнейшем мы будем много забивать».