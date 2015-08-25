Вальдес переходит в «Бешикташ»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес будет выступать за «Бешикташ», информирует Futbol Arena.

Сообщается, что турецкий и английский клубы договорились о трансфере голкипера. Вальдес обойдется своей новой команде в два миллиона евро за сезон, а сам договор рассчитан на два года с опцией продления еще на один.

В «Юнайтед» Вальдес перешел в январе этого года и с тех пор лишь дважды выходил на поле в составе основной команды. После отказа играть за дубль вратарь был выставлен на трансфер.