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    Вальдес переходит в «Бешикташ»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес будет выступать за «Бешикташ», информирует Futbol Arena.

    Сообщается, что турецкий и английский клубы договорились о трансфере голкипера. Вальдес обойдется своей новой команде в два миллиона евро за сезон, а сам договор рассчитан на два года с опцией продления еще на один.

    В «Юнайтед» Вальдес перешел в январе этого года и с тех пор лишь дважды выходил на поле в составе основной команды. После отказа играть за дубль вратарь был выставлен на трансфер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 26 августа 2015, 01:04

      Раньше это новость бы порвала интернет, а сейчас как то пф

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 26 августа 2015, 00:27

      Ван Гал как-то пренебрежительно относится к игрокам.

      По-моему, Витя стоял бы не хуже Ромеро, если бы ему давали играть.

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