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    «Бомбардир» запускает раздел статистики

    Обычный будничный день для всех нас стал праздником! Вы давно нас просили о статистике, и наконец-то нам удалось запустить этот раздел. Спасибо вам за терпение!

    Что входит в статистику? Пока это основные и главные показатели: голы, голевые передачи, желтые и красные карточки. Позже мы планируем расширить данные.

    Где искать статистический раздел? На главной странице. Сразу под турнирной таблицей. Здесь же вы можете выбрать интересующий вас чемпионат и посмотреть данные как за текущий, так и за предыдущий сезон.

    Либо тоже под турнирной таблицей, но в разделах чемпионатов, по которым ведется статистика. Пока мы вам можем предложить статистику по РФПЛ, молодежному первенству, ФНЛ, АПЛ, Серии А, Бундеслиге, УПЛ и отборочному этапу Евро-2016. Со временем число турниров, по которым будет доступна статистика, увеличится. В ближайших планах - ПФЛ, Примера, Лига 1, Чемпионшип и еврокубки.

    Мы будем благодарны вам за найденные ошибки в разделе, пожелания и советы, как сделать статистику лучше и удобнее. Какие дополнительные показатели вам бы хотелось в ней видеть? Какие турниры стоит охватить, помимо написанных выше?

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 19:15
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 29 августа 2015, 23:45

      Когда появятся нормальные статьи вместо этой чуши?

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Sashka Reshetov 30 августа 2015, 00:31

      Вы думаете, если вы каждый день будете писать один и тот же комментарий, что-то поменяется? Давайте облегчу вам жизнь. Пишите свои пожелания на почту info@bombardir.ru. Можно даже несколько раз в день. Видно, что вам небезразлична судьба сайта, и редакция с большим удовольствием будет принимать ваши рекомендации по качеству контента. Ну а в данной ветке мы эти комментарии, уж извините, будем удалять.

      0
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      Рейтинг: +68

      Ron09 28 августа 2015, 19:33

      нормально модернизировали

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 28 августа 2015, 18:01

      Администрация Сайта, у меня как важный вопрос по поводу онлайн футбольного менеджера 11х11 мне в службе поддержки сказали что вы несёте ответственность по ставкам на футбол в этой игре, почему ставки только на российски чемпионат и ЛЧ и ЛЕ с Российскими клубами, решите эту проблему срочно поставте остальные зарубежные чемпионаты, вы портите весь интерес к игре, всёже есть разница Барселона, Реал, Челси чем Терек, Амкар, Ростов........

      0
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 28 августа 2015, 15:15

      думаю, не совсем точно отражается КПД...
      например: время проведенное на поле халка и данни идр., раз, уж, ввели столбец Г/И

      1
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      Рейтинг: 0

      > Ни туп 28 августа 2015, 16:23

      Этот столбец отображает "Голы за количество игр", а не "Голы за количество минут". Хотя статистика "Г/М" возможно была бы полезна.

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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 27 августа 2015, 23:13

      Прошу прощения за опечатки

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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 27 августа 2015, 23:12

      Говорят там Ерохин в к спартачам переходит,так почему бы не подготовить материал об этом футболисте?
      Или же уже слстоявшийся трансфер Паши Погребняка в Динамо возьмите. Очень интересные статьи-рассказы можно подготовить об этих игроках,их карьере,жизни за пределами поля. Это к вопросу о том, "а интересные сиатьи-это какие?"

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      Рейтинг: +11

      Матрасник_00 > Sashka Reshetov 28 августа 2015, 10:52

      Это уже не соккер, а бомбардир. Чисто на околофутбольные темы

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Матрасник_00 29 августа 2015, 20:34

      И в этом вся разница

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      Рейтинг: +12

      kostja62 27 августа 2015, 19:24

      статистика по лиге чемпионов без отборочных матчей хорошо бы итоги в истории розыгрышей....и еще, возможно я консервативен, но когда в отчете о матче читаю что в ворота влетела сфера- я бросаю далее читать. это серьезный отчет или на форуме ребята на жаргоне объясняются?

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > kostja62 27 августа 2015, 19:40

      Давайте так: за каждое будущее упоминание в обзорах слова "сфера" мы Мазаев автора попой на 5 минут на раскаленную сковородку. А вас назначаем ответственным за поиск несоответствующих слов.

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      Рейтинг: +12

      ЦСКА САНЯ 27 августа 2015, 18:18

      Говорили, что на Матч-ТВ не должно быть "скучной статистики", а сами постите её постоянно. Соккер намного интереснее был. Задумайтесь.

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > ЦСКА САНЯ 27 августа 2015, 18:40

      Нам приятно, что вы нас сравниваете с телеканалом, в который будут вбухивать миллионы евро.

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      Рейтинг: +12

      ЦСКА САНЯ > НИККО13 27 августа 2015, 19:06

      Зачем считать чужие деньги? Что вам мешает делать интересный контент. Ещё год назад соккер был один из ведущих сайтов о футболе, а сейчас... Посмотрите, что о вас пишут: "ЗАДОЛБАЛ ВАШ САЙТ ТУПИТЬ", "стал ужасно неудобен", "не смешно", "какая-то хрень".

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > ЦСКА САНЯ 27 августа 2015, 19:33

      Вы серьезно считаете, что возможно за два месяца сделать суперсайт? Не забывайте, пожалуйста, сколько существуют все сайты и с чего они начинали.

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > ЦСКА САНЯ 27 августа 2015, 19:35

      Ну а подборку комментов я вам могу сделать с совершенно другим тоном. Так что не нагнетайте.

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      Рейтинг: +12

      ЦСКА САНЯ > НИККО13 27 августа 2015, 19:45

      Я не говорю о "суперсайте", но то, что контент стал хуже это факт. Полгода назад вы говорили, что сайт переезжает. "Переезжает" подразумевает, что команда журналистов останется та же самая. Такое ощущение, что "профессиональные" журналисты куда-то ушли, а остались те, кто относится к этому делу не серьёзно.

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > ЦСКА САНЯ 27 августа 2015, 20:42

      Полгода? Вы нам с кем-то путаете. Мы это начали говорить в июле. Это я вам как представитель новой команды говорю. А почему старая команда не осталась - это вопрос к ним. С каждым был разговор.

      На счет контента: ну я так понимаю, вас устраивал полностью контент Соккера, так? Вот уже несколько лет Соккер стабильно теряет аудиторию в том числе благодаря такому контенту. Зато наш сайт за два месяца достиг посещаемости, которую Соккер добивался несколько лет. В общем, не знаю, как вас, а нас пока на данном этапе очень устраивает положение дел и качество контента.

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      Рейтинг: +65

      komandos99 27 августа 2015, 12:42

      ЗАДОЛБАЛ ВАШ САЙТ ТУПИТЬ!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > komandos99 27 августа 2015, 13:00

      А что вы так кричите? Спокойно расскажите о ваших проблемах, мы вам даже коричневую кушеточки можем пододвинуть. Вместе решим все вопросы. Только не пишите больше капсом, пожалуйста.

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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 27 августа 2015, 10:51

      Хорошо

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