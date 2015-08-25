Тренер «Спортинга»: «Счет первого матча оставляет командам равные шансы»

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш поделился своими ожиданиями перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

"Счет 2:1 оставляет командам равные шансы. Мы победили, но пропустили на своем поле, а это большой минус. Команды находятся в равных условиях и в физическом плане. Вот если бы ЦСКА не играли в минувшие выходные, можно было говорить о чьем-то серьезном преимуществе", - считает Жезуш

Кроме того, португале заявил, что главной задачей его команды в этом поединке будет оставить свои ворота в неприкосновености.

"Конечно, наша главная задача – не пропустить. Мы понимаем, что ЦСКА с первых минут понесется забивать. У москвичей есть не только Думбья, но и Муса, Тошич. Надеюсь, получится настоящий спектакль. А рассчитываю, разумеется, на положительный результат для "Спортинга", - добавил Жезуш.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спортинг" состится в средув 21:45 на "Арене Химки".