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    Тренер «Спортинга»: «Счет первого матча оставляет командам равные шансы»

    Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш поделился своими ожиданиями перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

    "Счет 2:1 оставляет командам равные шансы. Мы победили, но пропустили на своем поле, а это большой минус. Команды находятся в равных условиях и в физическом плане. Вот если бы ЦСКА не играли в минувшие выходные, можно было говорить о чьем-то серьезном преимуществе", - считает Жезуш

    Кроме того, португале заявил, что главной задачей его команды в этом поединке будет оставить свои ворота в неприкосновености.

    "Конечно, наша главная задача – не пропустить. Мы понимаем, что ЦСКА с первых минут понесется забивать. У москвичей есть не только Думбья, но и Муса, Тошич. Надеюсь, получится настоящий спектакль. А рассчитываю, разумеется, на положительный результат для "Спортинга", - добавил Жезуш.

    Напомним, что матч ЦСКА - "Спортинг" состится в средув 21:45 на "Арене Химки".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2015 19:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 августа 2015, 21:38

      Надеюсь, для Жезуша завтрашний матч станет драмой))))

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