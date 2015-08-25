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    Президент БАТЭ: «Сегодня встретил Гончаренко в аэропорту Минска»

    Президент БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал информацию об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Урала".

    - Сегодня в 5.40 утра я встречал его в аэропорту в Минске, - сказал Капский в интервью tut.by.

    - Он же вам рассказал причины?

    - По этому поводу я вам ничего не буду говорить.

    - Но тогда, может, прокомментируете версии ухода Гончаренко, которые появились в интернете. Например, о том, что он отказался сдавать матчи, в частности, предстоящую игру с "Тереком"

    - Знаете, комментировать эти версии - дело руководителей клуба "Урал" и самого Виктора. Могу сказать только одно: горжусь тем, что Виктор начинал свою тренерскую карьеру в футбольном клубе БАТЭ.

    - Какое продолжение карьеры вы бы посоветовали сейчас выбрать Виктору Михайловичу?

    - Все эти версии, которые появляются в интернете, я их даже читать не буду. Мне неинтересны домыслы и догадки разных людей, правильные и неправильные - всякими они могут быть. Но я не могу сказать больше. Повторюсь - обо всей этой ситуации должны говорить руководители "Урала" и Виктор. Потому что у них был контракт. Виктор Михайлович прилетел сегодня в Минск, и это его решение.

    - Но пока не можем дозвониться ни до Гончаренко, ни до руководителей "Урала"…

    - Наверное, на то есть причины… Могу сказать лишь, что Виктор Михайлович всегда свято соблюдал нормы контрактных отношений. И если он принял решение об уходе, значит, на то у него есть веские основания. Хочу лишь сразу сказать, чтобы отмести все домыслы: причина не в том, что ему поступило более выгодное предложение. Каким его воспитывали, таким он и остался.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 18:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 августа 2015, 00:18

      Красавчик Гончаренко. Белорусы - самые честные, добрые, щедрые и правильные люди на Земле.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 августа 2015, 21:04

      Доиграется этот РФПЛ с Мудоко, закроют их в России навсегда.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 августа 2015, 19:32

      Не понял, у что Гончаренко двойник в Минске? Или кто-то лжёт?

      -1
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