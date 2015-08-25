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    «Бавария» провела переговоры по трансферу де Брюйне

    "Бавария" и "Вольфсбург" в Мюнхене провели переговоры по трансферу полузащитника Кевина де Брюйне. "Волки" не хотят отпускать бельгийца этим летом, поэтому могут согласиться на предложение мюнхенского клуба. "Бавария" позволит де Брюйне доиграть этот сезон в "Вольфсбурге", а потом выкупит контракт полузащитника.

    Сообщается, что никаких официальных переговоров с "Манчестер Сити" де Брюйне не вел, несмотря на предметный интерес "горожан" к игроку. Сам бельгиец не против вернуться в Англию, но не будет усложнять отношения с руководством "Вольфсбурга", если клуб откажется от предложения.

    Источник: Skysports

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    25.08.2015 17:57
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