«Бавария» провела переговоры по трансферу де Брюйне

"Бавария" и "Вольфсбург" в Мюнхене провели переговоры по трансферу полузащитника Кевина де Брюйне. "Волки" не хотят отпускать бельгийца этим летом, поэтому могут согласиться на предложение мюнхенского клуба. "Бавария" позволит де Брюйне доиграть этот сезон в "Вольфсбурге", а потом выкупит контракт полузащитника.

Сообщается, что никаких официальных переговоров с "Манчестер Сити" де Брюйне не вел, несмотря на предметный интерес "горожан" к игроку. Сам бельгиец не против вернуться в Англию, но не будет усложнять отношения с руководством "Вольфсбурга", если клуб откажется от предложения.