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    Каборе: «Постараюсь завоевать сердца болельщиков «Краснодара»

    Новичок "Краснодара" полузащитник Шарль Каборе прокомментировал свой переход в стан команды Олега Кононова.

    "Очень рад тому, что стал игроком такого клуба, как "Краснодар". Я открываю новую страницу своей футбольной карьеры и надеюсь, что смогу показать свою лучшую игру в новой команде и помогу ей добить новых побед. Я провел хорошее время в "Кубани" и благодарен ее болельщикам за ту поддержку, которую они мне оказывали. Теперь постараюсь своей игрой завоевать сердца болельщиков "Краснодара". Буду стараться сделать все, чтобы моя новая команда стала еще сильнее!", - заявил Каборе.

    Напомним, "Краснодар" арендовал Каборе до конца иекущего сезона.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.08.2015 17:44
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