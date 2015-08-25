Каборе: «Постараюсь завоевать сердца болельщиков «Краснодара»

Новичок "Краснодара" полузащитник Шарль Каборе прокомментировал свой переход в стан команды Олега Кононова.

"Очень рад тому, что стал игроком такого клуба, как "Краснодар". Я открываю новую страницу своей футбольной карьеры и надеюсь, что смогу показать свою лучшую игру в новой команде и помогу ей добить новых побед. Я провел хорошее время в "Кубани" и благодарен ее болельщикам за ту поддержку, которую они мне оказывали. Теперь постараюсь своей игрой завоевать сердца болельщиков "Краснодара". Буду стараться сделать все, чтобы моя новая команда стала еще сильнее!", - заявил Каборе.

Напомним, "Краснодар" арендовал Каборе до конца иекущего сезона.