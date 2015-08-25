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    Бартомеу: «Неймар остается в «Барселоне»

    Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи о возможном переходе бразильского нападающего Неймара в "Манчестер Юнайтед".

    "Это всего лишь слухи. Неймар счастлив в "Барселоне", он помогает нашей команде добиваться успехов. Через некоторе время мы обсудим с ним новый контракт", - заявил Бартомеу.

    Напомним, ранее появились слухи о том, что "красные дьяволы" готовы предложить за Неймара 190 миллионов евро. Сегодня британский таблоид The Sun увеличил предложение "Манчестер Юнайтед" до 329 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    25.08.2015 16:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      >ㅁㅁ< 25 августа 2015, 17:40

      Что за азар что за суарез ты лучше скажи бейл робен рибери руни

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 25 августа 2015, 16:59

      329 за неймара.... этож сколько же тогда стоят Месси, Роналду, Суарес, Азар...

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      Рейтинг: +92

      Morata29 > mauxa 25 августа 2015, 17:21

      просто психуют
      Ну а если подумать зачем ему уходить? клуб на данный момент лучший, игроки космические, играть с Месси привилегия.
      Барселона город хороший, бразильцу легче там жить чем в других странах, всё таки Испанский язык, климат. Да и с зар. проблем нет. Вообще нет никаких шансов у МЮ.

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      Рейтинг: +11

      >ㅁㅁ< > Morata29 25 августа 2015, 17:39

      Есть шанси

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