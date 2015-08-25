Бартомеу: «Неймар остается в «Барселоне»

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи о возможном переходе бразильского нападающего Неймара в "Манчестер Юнайтед".

"Это всего лишь слухи. Неймар счастлив в "Барселоне", он помогает нашей команде добиваться успехов. Через некоторе время мы обсудим с ним новый контракт", - заявил Бартомеу.

Напомним, ранее появились слухи о том, что "красные дьяволы" готовы предложить за Неймара 190 миллионов евро. Сегодня британский таблоид The Sun увеличил предложение "Манчестер Юнайтед" до 329 миллионов евро.