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    Шикунов: «Ростов» сделает все, чтобы заявить новых игроков»

    Руководство "Ростова" делает все для того, чтобы расплатиться по долгам до сентября и успеть зарегистрировать новых игроков.

    "Руководство занимается этим вопросом погашения долгов. Мы хотим успеть открыть регистрацию. У нас есть проблемы с составом, позиции, которые надо укрепить. Руководители занимаются, чтобы до 1 сентября погасить задолженности", - заявил вице-президент ростовчан Александр Шикунов.

    Напомним, ранее РФС запретил клубу регистрировать новых игроков из-за имеющейся задолженности. После этого финансовую помощь в размере 100 миллионов рублей оказал бизнесмен Иван Саввиди.

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2015 15:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 августа 2015, 08:53

      Иван Игнатьевич всегда приходит на помощь.

      1
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      Рейтинг: +17

      xPOPKORNx > vgarakh 27 августа 2015, 00:43

      но скорее всего не просто так!

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