Гончаренко покинул «Урал»

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко более не будет руководить клубом. Сегодня белорусский специалист написал заявление по собственному желанию и уже покинул расположение "шмелей".

Отметим, Гончаренко подписал контракт с "Уралом" 14 июня. В шести матчах у руля екатеринбуржцев он добыл одну победу, две ничьи и трижды проиграл. На данный момент "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.

О причинах такого решения не сообщается.

Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.

Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132

белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.

О причинах такого решения не сообщается.

Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.

Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132

белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.

О причинах такого решения не сообщается.

Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.

Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132

белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.

О причинах такого решения не сообщается.

Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.

Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132