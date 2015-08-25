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    Гончаренко покинул «Урал»

    Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко более не будет руководить клубом. Сегодня белорусский специалист написал заявление по собственному желанию и уже покинул расположение "шмелей".

    Отметим, Гончаренко подписал контракт с "Уралом" 14 июня. В шести матчах у руля екатеринбуржцев он добыл одну победу, две ничьи и трижды проиграл. На данный момент "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
    белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
    белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
    белорусский наставник екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132

    Источник: Pressball

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    25.08.2015 14:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 августа 2015, 10:39

      Жаль,если так...хороший тренер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      Aртемка 25 августа 2015, 23:47

      плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 августа 2015, 20:57

      Для урала дело плохо,ведь урал идет в чемпе лучше чем при тархунове.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Tocc 25 августа 2015, 19:56

      Да все понятно Кубань! Кубаааань))) Говорят Кубань его зовет обратно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Isaenkov 25 августа 2015, 19:25

      Уйдет весной в ЦСКА на место Лени, которому придется уйти в сборную.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 25 августа 2015, 18:25

      какая разница, кто тренирует клубы рпл. чемпионство все равно будут разыгрывать клубы с админресурсом, т.е. конюшня и бомжевик

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      AK_Ronaldo_9_СпаМ 25 августа 2015, 17:41

      О**ЕННЫЙспециалист!!! Без работы думаю не останется!

      3
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      Рейтинг: +29

      SSV682 25 августа 2015, 17:15

      Потеря для Упала. Гончаренко хороший тренер для отечественных команд.

      1
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      Рейтинг: +70

      Greiba 25 августа 2015, 16:05


      Президент ФК "Урал" опроверг отставку главного тренера Виктора Гончаренко "Ничего никто не покинул. Мало ли, кто и что пишет. Ни о каких отставках ничего не знаю, у нас все нормально"

      3
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      Рейтинг: +36

      salonik 25 августа 2015, 15:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нулевой тренер обыгрывавший Баварию? Лол

      -4
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