Де Хеа снова не попал в заявку на матч с «Брюгге»

Раньше считал этого вратаря новой эрой, будущей легендой манкунов.
Если парень пытается насолить команде который раскрыл его, я бы проучил зазнавшегося парнишку, на весь сезон в молодежку кинул бы, без тренировок.
Мы же породили его талант, мы же и убьем его талант.
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не попал в заявку на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".
Напомним, де Хеа конфликтует с руководством "красных дьяволов" и хочет покинуть клуб ради перехода в мадридский "Реал". Если бы испанский голкипер вышел на поле в сегодняшнем матче, то вероятность его перехода в стан "галактикос" была бы практически исключена. По регламенту УЕФА, игрок, который принял участи в матчах плей-офф раунда, не может быть включен в заявку другой команды на групповой этап.
В первом матче против "Брюгге", который завершился победой "Юнайтед" со счетом 3:1, де Хеа также не был включен в список.