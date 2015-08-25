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    Де Хеа снова не попал в заявку на матч с «Брюгге»

    Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не попал в заявку на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".

    Напомним, де Хеа конфликтует с руководством "красных дьяволов" и хочет покинуть клуб ради перехода в мадридский "Реал". Если бы испанский голкипер вышел на поле в сегодняшнем матче, то вероятность его перехода в стан "галактикос" была бы практически исключена. По регламенту УЕФА, игрок, который принял участи в матчах плей-офф раунда, не может быть включен в заявку другой команды на групповой этап.

    В первом матче против "Брюгге", который завершился победой "Юнайтед" со счетом 3:1, де Хеа также не был включен в список.

    Источник: Skysports

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    25.08.2015 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      RoyMakaay 26 августа 2015, 03:38

      Раньше считал этого вратаря новой эрой, будущей легендой манкунов.
      Если парень пытается насолить команде который раскрыл его, я бы проучил зазнавшегося парнишку, на весь сезон в молодежку кинул бы, без тренировок.
      Мы же породили его талант, мы же и убьем его талант.

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 25 августа 2015, 18:23

      Ван Дамм,да подари ты эту шлюху Реалу.

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      Рейтинг: +33

      piper65 25 августа 2015, 14:05

      зря лвг его маринует. не продаст реал бейла за разумные деньги

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