Де Хеа снова не попал в заявку на матч с «Брюгге»

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не попал в заявку на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".

Напомним, де Хеа конфликтует с руководством "красных дьяволов" и хочет покинуть клуб ради перехода в мадридский "Реал". Если бы испанский голкипер вышел на поле в сегодняшнем матче, то вероятность его перехода в стан "галактикос" была бы практически исключена. По регламенту УЕФА, игрок, который принял участи в матчах плей-офф раунда, не может быть включен в заявку другой команды на групповой этап.

В первом матче против "Брюгге", который завершился победой "Юнайтед" со счетом 3:1, де Хеа также не был включен в список.