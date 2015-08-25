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    Фернандес: «Забитый в Лиссабоне гол облегчает нашу ситуацию»

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился своими ожиданиями перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Спортинга".

    "Спортинг" - очень хорошая команда, быстро атакует, держит накал борьбы на высоком уровне. Играющая команда. Завтра нам придeтся непросто, но мы постараемся провести свой лучший матч, чтобы выйти в следующий этап. То, что удалось забить гол в первом матче, немного облегчает нашу ситуацию. Завтра нам надо играть на победу, необходимо забивать, но в то же время необходимо сохранить ворота сухими. Если пропустим, ситуация существенно осложнится.

    Считаю, что "Спортинг" будет играть в более оборонительный футбол. Конечно, они постараются забить, но не уверен, что они будут вести игру и атаковать с первых минут", - заявил Фернандес на предматчевой пресс-конференции.

    Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.08.2015 13:23
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