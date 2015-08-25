Адвокат недоволен трансферной политикой «Сандерленда»

Главный тренер "Сандерленда" Дик Адвокат недоволен трансферной политикой клуба. По мнению голландца, его команде необходимо серьезное усиление, чтобы вести борьбу в Премьер-лиге.

Свое недовольство Адвокат высказал руководству клуба. Тренер боится, что до закрытия трансферного окна "Сандерленд" так и не сделает весомых приобретений.

Напомним, ранее "черные коты" вели переговоры с полузащитником "Наполи" Антонио де Гузманом, но голландский хавбек не в восторге от такой возможности.