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    Адвокат недоволен трансферной политикой «Сандерленда»

    Главный тренер "Сандерленда" Дик Адвокат недоволен трансферной политикой клуба. По мнению голландца, его команде необходимо серьезное усиление, чтобы вести борьбу в Премьер-лиге.

    Свое недовольство Адвокат высказал руководству клуба. Тренер боится, что до закрытия трансферного окна "Сандерленд" так и не сделает весомых приобретений.

    Напомним, ранее "черные коты" вели переговоры с полузащитником "Наполи" Антонио де Гузманом, но голландский хавбек не в восторге от такой возможности.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.08.2015 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 августа 2015, 15:22

      Арсенчик ноет больше всех,арсена ждет большой успех(3место)

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 25 августа 2015, 13:06

      Это Англия,и заметьте,ноют только ЛВГ и Адвокат!

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