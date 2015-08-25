Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «У меня нет разногласий с руководством «Ростова»

    Главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своих разногласиях с руководством донского клуба.

    "В уважаемой мною газете появилась информация, которая полностью не соответствует действительности. У меня хорошие отношения с руководством Ростовской области, и я с пониманием отношусь к сложившейся финансовой ситуации. Я не вел и не веду никаких переговоров со спонсорами. Это прерогатива исключительно руководства "Ростова". Меня удивляет, что такая авторитетная газета, как "Известия", публикует недостоверную информацию", - заявил Бердыев.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11