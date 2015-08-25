Слуцкий: «Один гол кардинально меняет все»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий провел пресс-конференцию перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Спортинга". Тренер армейцев отметил, что у его команды нет преимущества над соперником.

"Не думаю, что наше превосходство в количестве сыгранных матчей даст нам преимущество. По крайней мере, в прошлом матче такого не произошло. Что касатеся состава, то окончательное решение мы примем сегодня вечером. "Спортинг" - очень сильная команда, и все в этом противостоянии будут решать нюансы. Интрига будет существовать до самого конца завтрашнего поединка

Стратегия матча зависит от двух команд. И наша стратегия может не совпадать со стратегией соперника. Очень сложно сказать, как будет проходить матч. Преимущество у "Спортинга" есть, но оно зыбкое. Один забитый мяч кардинально меняет все", - заявил Слуцкий.

Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.