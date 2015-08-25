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    Слуцкий: «Один гол кардинально меняет все»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий провел пресс-конференцию перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Спортинга". Тренер армейцев отметил, что у его команды нет преимущества над соперником.

    "Не думаю, что наше превосходство в количестве сыгранных матчей даст нам преимущество. По крайней мере, в прошлом матче такого не произошло. Что касатеся состава, то окончательное решение мы примем сегодня вечером. "Спортинг" - очень сильная команда, и все в этом противостоянии будут решать нюансы. Интрига будет существовать до самого конца завтрашнего поединка

    Стратегия матча зависит от двух команд. И наша стратегия может не совпадать со стратегией соперника. Очень сложно сказать, как будет проходить матч. Преимущество у "Спортинга" есть, но оно зыбкое. Один забитый мяч кардинально меняет все", - заявил Слуцкий.

    Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 12:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 августа 2015, 08:08

      Не нужна ЦСКА эта ЛЧ, идите в ЛЕ. Спарта издевалась над обороной, Спортинг только один забил а мог четыре, в групповом этапе опять позориться и занять 3-4 место? Зачем это нужно, никакие Думбия не помогут вечно...Российским клубам надо всем в ЛЕ, прежде всего нужно там стабильно (и без всякого мегавезения) доходить до полуфинала, а потом уже бодаться в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 августа 2015, 15:19

      Дырявый акинфеев 100% пропустит,он же рекорд свой укрепляет,чтобы никто и близко не смог подойти,пока кони.Ваше место возле параши

      -1
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > алекс88 25 августа 2015, 17:23

      "Дырявый" Акинфеев рекордсмен по количеству сухих матчей в составе советских/российских клубов в еврокубках за всю историю если что =)
      А его антирекорд лишь говорит о количестве проведенных матчей в лиге чемпионов т.к. ЦСКА ставит автобус только по нужде играя на взятие ворот .
      Оставь эту лирику для подружек с Невы пусть порадуются восхождению новой звезды Ладыгина )

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      Рейтинг: +459

      sour12 > FduchFM 25 августа 2015, 22:50

      не обращай внимание на тупых прыщавых ущербов которые в жизни ничего не добились и оскорбляют людей которые бьют рекорды не смотря на то что Игорь очень тяжело восстановился после тяжёлой травмы колена и мог не вернуться в футбол.вот и завидует что не только вернулся, но и играет на высоком уровне.

      1
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      Рейтинг: +57

      abrek123 25 августа 2015, 14:28

      1-0 в пользу ЦСКА если будет они пройдут спортинг.. главное чтоб вратарь у ЦСКА не пропустил не одного...

      1
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 25 августа 2015, 13:55

      последняя игра коней в Лиге)

      1
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 25 августа 2015, 13:52

      думаю после игры в Лиссабоне сделает правильный вывод. Вряд ли тактика Спортинга будет как то кардинально отличаться

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      Рейтинг: +17

      RustB 25 августа 2015, 13:49

      Лишь бы Акинфеев не пропустил!

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 13:45

      Считаю что задача по силам.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 25 августа 2015, 13:04

      Удачи!

      -1
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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 25 августа 2015, 12:46

      ЦСКА нужно сразу настраиваться на то , что необходимо забивать 3 мяча, так как Акинфеев не может не пропустить 1 мяч))

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