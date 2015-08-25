Котуньо: «Нас ждет серьезная игра с «Работничками»

Защитник "Рубина" Гильермо Котуньо после игры с "Зенитом" отметил, что его команду в четверг ожидает сложный матч с "Работничками" в рамках ответной встречи раунда плей-офф Лиги Европы.

"Впечатления не очень хорошие, потому что не удалось одержать победу. Сейчас нам предстоит готовиться к игре с "Работничками", нас ждет серьезная игра", - заявил Котуньо.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Поединок в Казани состоится 27 августа в 19:00.