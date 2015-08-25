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    Котуньо: «Нас ждет серьезная игра с «Работничками»

    Защитник "Рубина" Гильермо Котуньо после игры с "Зенитом" отметил, что его команду в четверг ожидает сложный матч с "Работничками" в рамках ответной встречи раунда плей-офф Лиги Европы.

    "Впечатления не очень хорошие, потому что не удалось одержать победу. Сейчас нам предстоит готовиться к игре с "Работничками", нас ждет серьезная игра", - заявил Котуньо.

    Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Поединок в Казани состоится 27 августа в 19:00.

    Источник: ФК «Рубин»

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    25.08.2015 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 25 августа 2015, 12:45

      даже звучит смешно: "нас ждет серьезная игра с "Работничками"))))

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