«Барселона» интересуется Ярмоленко

Хотя скорее всего Нолито перейдет
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы после продажи Педро в «Челси» рассматривают вариант с украинцем на случай травмы одного из трех игроков атакующей линии команды.
Ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что в атаке своей команды рассчитывает на Сандро Рамиреса и Мунира Эль-Хаддади.
Интересно, что испанское издание Sport.es, поместив новость от интересе каталонцев к Ярмоленко, прикрепило к материалу фото другого нападающего киевской команды поляка Лукаша Теодорчика.