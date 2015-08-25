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    «Барселона» интересуется Ярмоленко

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы после продажи Педро в «Челси» рассматривают вариант с украинцем на случай травмы одного из трех игроков атакующей линии команды.
    Ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что в атаке своей команды рассчитывает на Сандро Рамиреса и Мунира Эль-Хаддади.
    Интересно, что испанское издание Sport.es, поместив новость от интересе каталонцев к Ярмоленко, прикрепило к материалу фото другого нападающего киевской команды поляка Лукаша Теодорчика.

    Источник: Sport.es

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    25.08.2015 12:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Ойбек) 26 августа 2015, 11:28

      Хотя скорее всего Нолито перейдет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Ойбек) 26 августа 2015, 11:27

      Федя Смолов лучший вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 25 августа 2015, 21:44

      Зачем на лавку?

      0
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      Рейтинг: +11

      >ㅁㅁ< 25 августа 2015, 17:43

      Что за игрок новичок

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 августа 2015, 16:51

      Наверно не перейдёт, не на лавку же поедет

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 25 августа 2015, 15:16

      И Кокориным наверняка.

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      Рейтинг: +148

      Miha 25 августа 2015, 13:48

      Под конец трансферного из РПЛ и УПЛ по бомбе назревает))
      Только интересно, из парочки Кокорин и Ярмоленко кто нибудь уедет в топ-чемпионат или это так и останется жирной УТКОЙ?

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 августа 2015, 12:35

      С таким успехом и кокой они заинтересуются

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