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    Лига чемпионов. Видеотрансляции матчей вторника

    Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Только половина из команд пробьется в групповой этап главного клубного турнира Европы.

    Безусловно, после выездных побед есть небольшой перевес на стороне донецкого «Шахтера» и загребского «Динамо», но тот же венский «Рапид» уже доказал в минувшей стадии розыгрыша, что умеет побеждать в гостях, выбив из турнира именитый «Аякс».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Монако» – «Валенсия» – видео

    Первый матч: 1:3​

    «Шахтер» – «Рапид» – видео

    Первый матч: 1:0

    «Динамо» Загреб – «Шкендербеу» – видео

    Первый матч: 2:1​

    "Маккаби» – «Базель» – видео

    Первый матч: 2:2​

    «Мальме» – «Селтик» – видео

    Первый матч: 2:3​

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Pazitif 25 августа 2015, 22:13

      Пошли качели :) 2-2

      0
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      Рейтинг: +13

      Pazitif 25 августа 2015, 21:56

      ГОООЛ!!! Марлос...Шахтер вышел вперёд

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      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan 25 августа 2015, 18:06

      А на планшете можно будет глянуть трансляцию? Симка на смартфоне а смотреть хотелось бы на планшете через WI FI!

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Fc Bayern Munchen Fan 25 августа 2015, 18:13

      Если будете смотреть через полную версию сайта, не мобильную, то можно.

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