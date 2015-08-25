Лига чемпионов. Видеотрансляции матчей вторника

Пошли качели :) 2-2
Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Только половина из команд пробьется в групповой этап главного клубного турнира Европы.
Безусловно, после выездных побед есть небольшой перевес на стороне донецкого «Шахтера» и загребского «Динамо», но тот же венский «Рапид» уже доказал в минувшей стадии розыгрыша, что умеет побеждать в гостях, выбив из турнира именитый «Аякс».
У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
«Монако» – «Валенсия» – видео
Первый матч: 1:3
«Шахтер» – «Рапид» – видео
Первый матч: 1:0
«Динамо» Загреб – «Шкендербеу» – видео
Первый матч: 2:1
"Маккаби» – «Базель» – видео
Первый матч: 2:2
«Мальме» – «Селтик» – видео
Первый матч: 2:3