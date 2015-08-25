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    «Арсенал» попытается подписать Кавани

    Лондонский "Арсенал" пытается укрепить атакующую линию команды до закрытия летнего трансферного окна. После отказа мадридского «Реала» продать Карима Бензема «канониры» обратили свой взгляд на нападающего «ПСЖ» Эдисона Кавани.

    «Арсенал» интересовался уругвайским форвардом еще в 2013 году во время выступлений Кавани за «Наполи», но в итоге нападающий перешел в «ПСЖ» за 55 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Daily Mail

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    25.08.2015 11:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      goonerFun 25 августа 2015, 14:22

      Заеп этот венгер ему весь мир твердит кого надо покупать , а он все говорит Жиру у него есть , актист старый

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 25 августа 2015, 12:42

      Ой млять - еще одна байка. Уже достало - Бензема, Крыховяк, Кавани ... Еще кого?

      Все - после подписания Чеха трансферное окно у нас закрыто

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 августа 2015, 12:29

      а как же кокорин?? хто такой Кавани?? берите "звезду кокошку"

      0
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