«Арсенал» попытается подписать Кавани

Лондонский "Арсенал" пытается укрепить атакующую линию команды до закрытия летнего трансферного окна. После отказа мадридского «Реала» продать Карима Бензема «канониры» обратили свой взгляд на нападающего «ПСЖ» Эдисона Кавани.

«Арсенал» интересовался уругвайским форвардом еще в 2013 году во время выступлений Кавани за «Наполи», но в итоге нападающий перешел в «ПСЖ» за 55 миллионов фунтов стерлингов.