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    Нету: «Надеюсь, «Спортинг» пройдет ЦСКА»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Португалец также выразил надежду, что лиссабонский «Спортинг» по сумме двух матчей обыграет ЦСКА и пробьется в главный клубный турнир Европы.

    «В любом случае в Лиге чемпионов нам попадутся сильные соперники, но надеюсь, что это по крайней мере будет не группа смерти. И, конечно, приятно, если это опять будут португальцы — это для нас возможность встретиться с семьей, побывать в своей стране.

    Следил ли я за играми квалификации? Да, смотрел «Спортинг» и ЦСКА, еще «Валенсию» и «Монако». Думаю, шансы у всех пока что 50 на 50. «Спортингу» просто точно не будет, в России играть сложно, но надеюсь, они смогут пройти дальше», - сказал Нету.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.08.2015 09:24
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +625

      bratskij 25 августа 2015, 16:15

      Бомж он и в Африке бомж.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > bratskij 25 августа 2015, 18:08

      конь он везде конь

      1
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      Рейтинг: +32

      yellow_man 25 августа 2015, 15:16

      надеюсь зениту попадётся группа в лч, как у ЦСКА в последние 2 года...

      1
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 25 августа 2015, 15:15

      а что это какие то продавцы бананов тут развыступались?

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      Рейтинг: +28

      Spark333 25 августа 2015, 14:34

      ЦСКА победит и Нетка вместе со Спортингом будут посасывать(((

      1
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      Рейтинг: +16

      Viktor26 25 августа 2015, 13:00

      Он не россиянин что бы болеть за Российские клубы в еврокубках(зенит не считаю:-))и выражает своё мнение и желание (кое у всех разное) и судя что ЦСКА в Российском чемпе. неприменяемый соперник его желания понятны.

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      Рейтинг: +532

      Бан 25 августа 2015, 12:37

      Нету может надеяться на все что угодно, но в душе.
      Играя в России, получая деньги от "российского достояния", публично болеть против российского клуба в ЛЧ это свинство (не в обиду спартаковцам).

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Бан 25 августа 2015, 12:42

      Ты хоть раз слышал, чтобы Роналду в ЛЧ болел за «Барселону», Азар за «Манчестер Юнайтед», Обамеянг за «Баварию»?
      И тем более такого никогда не будет, тем более если против этих команд в ЛЧ будет играть клуб из родной страны игрока.

      1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Бан 25 августа 2015, 18:12

      а теперь мозг включи, подумай и попытка №2

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 12:20

      Я болею за Россию. За любой наш клуб.
      -
      А кто спрашивал Нету и разместил его ответ в российской прессе -- тот утырок.
      Не португальца дело, рассуждать о футболе нашей страны. Шёл бы лучше тренироваться, ему ещё очень много над собой работать.
      -
      Удачи Краснодару, Рубину и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +146

      poodle 25 августа 2015, 11:37

      вся Россия надеется,спортинг должен на классе,пешком проходить конский клу,!

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      Рейтинг: +24

      vest01 25 августа 2015, 10:54

      ВЕРИМ И БОЛЕЕМ ЗА ЦСКА.А ЭТОТ НЕТУ ПОШЕЛ В ЖОПУ.

      1
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 25 августа 2015, 10:24

      приятно ему будет, если кто то из игроков ЦСКА скажет: надеюсь зенит не выйдет из группы.... позорище...

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      Рейтинг: +365

      n272nm > stas-kst 25 августа 2015, 10:56

      Вообще-то некий футболист по фамилии Дзагоев в свое время публично высказывал гораздо более грубые вещи в отношении Зенита. Надеюсь ты тогда почти умер со стыда?! :)))))

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > stas-kst 25 августа 2015, 11:41

      А почему португалец из главного соперника «Зенита» в чемпионате должен их поддерживать?

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