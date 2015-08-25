Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Монтоливо может сменить «Милан» на «Ювентус»

    Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо может перейти в «Ювентус». Главный тренер миланского клуба Синиша Михайлович не заинтересован в услугах 30-летнего футболиста, у которого остался еще год контракта.

    В «Ювентусе» Монтоливо рассматривают в качестве возможной замены Андреа Пирло, который этим летом перешeл в «Нью-Йорк Сити».

    Источник: Sportmediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 09:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      2A 25 августа 2015, 14:43

      Ювентусу нужен центральный полузащитник вроде монтоливо так как Погба скорее всего уйдет скоро да и хедира надолго травмирован,
      А Милан строит новую команду и поэтому они избавляются от некоторых игроков, но я бы монтоливо сохранил бы в команде ,но у Юве только маркизио и асамоа в центре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 25 августа 2015, 13:39

      Не нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Sinister333 25 августа 2015, 12:21

      вспомни как Аллегри говорил о Пирло, будучи тренером Милана, и что в итоге -прекрасно Пирло заиграл в Юве, может и Риккардо заиграет, которого уже списал Синиша....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 25 августа 2015, 10:49

      Второй Пирло пошел, точнее полуПирло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 августа 2015, 09:33

      Че то слабо верится, если он нынешнему Милану не нужен, то в ЮВЕ вряд ли заиграет. Да и о замене Пирло смешно говорить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11