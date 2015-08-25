Монтоливо может сменить «Милан» на «Ювентус»

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо может перейти в «Ювентус». Главный тренер миланского клуба Синиша Михайлович не заинтересован в услугах 30-летнего футболиста, у которого остался еще год контракта.

В «Ювентусе» Монтоливо рассматривают в качестве возможной замены Андреа Пирло, который этим летом перешeл в «Нью-Йорк Сити».