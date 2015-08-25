Лемос: «Билялетдинов после игры был очень горяч»

Защитник «Рубина» Маурисио Лемос оценил игру своей команды в матче шестого тура РФПЛ «Зенитом» (1:3). Уругваец также рассказал о реакции на поражение главного тренера команды Рината Билялетдинова.

«Это была не простая игра. Мы много оборонялись. После ответного гола мы играли лучше, почувствовали уверенность, но пропустили очень не обязательный гол и уже не смогли вернуться в игру.

Что сказал Ринат Билялетдинов после матча? О, в раздевалке тренер был очень горяч. Был небольшой разбор, но основные положительные и отрицательные моменты мы разберем завтра.

К матчу с «Работничками» восстановимся. Мы просто обязаны выходить в групповой этап Лиги Европы», - сказал Лемос.