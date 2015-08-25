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    Лемос: «Билялетдинов после игры был очень горяч»

    Защитник «Рубина» Маурисио Лемос оценил игру своей команды в матче шестого тура РФПЛ «Зенитом» (1:3). Уругваец также рассказал о реакции на поражение главного тренера команды Рината Билялетдинова.

    «Это была не простая игра. Мы много оборонялись. После ответного гола мы играли лучше, почувствовали уверенность, но пропустили очень не обязательный гол и уже не смогли вернуться в игру.

    Что сказал Ринат Билялетдинов после матча? О, в раздевалке тренер был очень горяч. Был небольшой разбор, но основные положительные и отрицательные моменты мы разберем завтра.

    К матчу с «Работничками» восстановимся. Мы просто обязаны выходить в групповой этап Лиги Европы», - сказал Лемос.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2015 08:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      майкл 25 августа 2015, 21:22

      Все правильно пердив ждет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 25 августа 2015, 18:47

      ФНЛ все ближе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Тики-Так 25 августа 2015, 10:46

      Очень белый,совсем горячий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 08:41

      Удачи с Работничками.

      0
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