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    Веденеев: «От «Зенита» в Лиге чемпионов ничего не жду»

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев, рассуждая о перспективах его бывшей команды в Лиге чемпионов, отметил, что сейчас петербургский клуб играет хуже, чем в прошлом сезоне.

    «Я, честно говоря, от «Зенита» в Лиге чемпионов почти ничего не жду. Мне просто будет интересно посмотреть, как «Зенит» будет играть в этом турнире. Потому что, очевидно, что команда играет хуже, чем в прошлом сезоне. Говорить о том, насколько «Зенит» конкурентоспособен на европейской арене, можно будет только после того, как мы узнаем, кто из соперников попадeтся. К тому же ещe неизвестно, как футболисты будут восстанавливаться после игр.

    Скамейки у «Зенита» сейчас практически нет. Но, возможно, в Лиге чемпионов будет на удивление даже легче играть. Потому что там все иностранцы могут выходить на поле. А в чемпионате тренеры делают практически вынужденный замены. И они не в состоянии усилить игру. Но с другой стороны, как можно бросать того же Данни в Лигу чемпионов, когда он находится не в форме? Тренер его, естественно, будет ставить, чтобы у него была хотя бы какая-то игровая практика. Еще есть Ломбертс, который тоже не играет, Юсупов, который в Лиге чемпионов никогда не играл, Дзюба, который, как мне кажется, к Лиге чемпионов абсолютно не готов. Поэтому лучше ничего не ждать, а просто смотреть», – сказал Веденеев.

    Источник: Eurofootball

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    25.08.2015 07:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      brewery 25 августа 2015, 13:00

      Почему мы так любим ныть заранее ?

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      Рейтинг: +16

      Viktor26 > brewery 25 августа 2015, 14:01

      Это не нытьё,это обоснованные факты.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 25 августа 2015, 10:54

      Согласен с Веденеевым. Мы еще прослезимся из-за этого лимита. Жаль, у нас много дураков, которые верят, что лимит пойдет на пользу. Нашей сборной уже ничего не поможет и в 2018 году мы будем статистами. Это видно уже сейчас. А лимит, который ввели за 5 дней до начала чемпионата, мало того, что смешал карты всем клубам, так еще и привел к тому, что в Европе наши клубы будут сосать и отнюдь не лапу. Я уже писал, что сейчас Зенит обделается в ЛЧ, придурки порадуются сему факту, не понимая того, что это будет началом скатывания нашего чемпионата в УГ. Будем смотреть как в Европу попадают максимум пара наших клубов, в самую начальную стадию, при этом выход в группу будет считаться мега успехом. У народа очень короткая память, он плохо помнит, что было лет 15 назад. Когда наш чемпионат был на уровне дворового футбола, свинки в этом болоте штамповали чемпионства, но ни о каких успехах в Европе не могло быть и речи. Эдакий дворовый междусобойчик на российском уровне. Все усилия, которые предпринимались, что бы поднять уровень нашего чемпионата, что бы к нам приехали игроки и тренеры топ-уровня, все это мы сами спустили в унитаз. Сейчас от нас уедут Халки с Витцелями и останется дубовое дерево, которое будет радовать нас искрометным футболом уровня пердива. До сих пор не могу понять, чем руководствовались, когда принимали новый лимит!!!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 августа 2015, 09:23

      В Лиге Чемпионов Дзюба и Юсупов будут на лавке, это же очевидно. Жаль, что Рондона потеряли, конечно, но и без него будут очень неплохие шансы... И если группа окажется не слишком сильной (типа "Бавария", "МанСити"), то из группы должны выйти... Ну а дальше всё будет зависеть от тренера и игроков... Как они подготовятся к каждому конкретному сопернику... Планировать дойти до финала глупо, но надеяться и стараться нужно... :-))))))

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      Рейтинг: +16

      Viktor26 25 августа 2015, 09:17

      На 100% согласен,у АВБ большие проблемы с составом из-за лимита не может выставить сильнейший состав в ЧР,а в ЛЧ его выставлять когда игроки не сыграны это бред,к тому же что бы не говорили Зенит по подбору игроков ну не как не тянет по меркам Европы на топ клуб,крепкий середняк да!но не топ клуб,поэтому не стоит ожидать многово,просто будет интересно посмотреть как будет выглядеть на фоне топ клубов,заодно и увидем какой вред несёт лемит нашим клубам в еврокубках.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 августа 2015, 08:44

      От нашего футбола вообще лучше ничего не ждать, меньше расстройств

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