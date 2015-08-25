Варга: «Венгер не интересовался Кокориным»

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о своем разговоре с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Варга считает, что слухи о переходе в "Арсенал" нападающего "Динамо" Александра Кокорина не соответствуют действительности.

«Недели две назад разговаривал с Арсеном про Ярмоленко. Меня попросил Сережа Ребров поговорить по этому поводу. Арсен ответил, что следит за многими игроками. Думаю, если бы у него был серьезный интерес к Кокорину, Арсен спросил бы и про него. Но он не спрашивал.

Он сказал, что Ярмоленко хороший футболист, но не более. Вообще вы знаете, что Арсен очень взвешен в этих вопросах. Ошибок не признает. Даже переход Андрюши вашего из «Зенита» не считает ошибкой.

Повторю, Арсен о Кокорине не спросил. Хотя мы говорили про футболистов вообще. И про Ярмоленко Венгера спросил я. Если бы был интерес к Кокорину, он мне бы сказал. Обычно в таких ситуациях Арсен всегда советуется…

Пишут, что Кокорин может перейти в Арсенал"? Такие трюки устраивают, чтобы волна поднялась. Так было вокруг Коноплянки или вокруг Ярмоленко. Страшные волны идут. Все клубы перечисляются. Некоторые думают, что это повлияет на трансфер. Например, в случае с Кокориным: надо быстро покупать, ведь там «Арсенал» интересуется. Но люди из футбольного мира общаются между собой. Секретов между ними нет», - сказал Варга.