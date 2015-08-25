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    Варга: «Венгер не интересовался Кокориным»

    Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о своем разговоре с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Варга считает, что слухи о переходе в "Арсенал" нападающего "Динамо" Александра Кокорина не соответствуют действительности.

    «Недели две назад разговаривал с Арсеном про Ярмоленко. Меня попросил Сережа Ребров поговорить по этому поводу. Арсен ответил, что следит за многими игроками. Думаю, если бы у него был серьезный интерес к Кокорину, Арсен спросил бы и про него. Но он не спрашивал.

    Он сказал, что Ярмоленко хороший футболист, но не более. Вообще вы знаете, что Арсен очень взвешен в этих вопросах. Ошибок не признает. Даже переход Андрюши вашего из «Зенита» не считает ошибкой.

    Повторю, Арсен о Кокорине не спросил. Хотя мы говорили про футболистов вообще. И про Ярмоленко Венгера спросил я. Если бы был интерес к Кокорину, он мне бы сказал. Обычно в таких ситуациях Арсен всегда советуется…

    Пишут, что Кокорин может перейти в Арсенал"? Такие трюки устраивают, чтобы волна поднялась. Так было вокруг Коноплянки или вокруг Ярмоленко. Страшные волны идут. Все клубы перечисляются. Некоторые думают, что это повлияет на трансфер. Например, в случае с Кокориным: надо быстро покупать, ведь там «Арсенал» интересуется. Но люди из футбольного мира общаются между собой. Секретов между ними нет», - сказал Варга.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2015 06:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau 25 августа 2015, 13:44

      Не надоело уже слухи распускать? Кому кроме Зенита, из-за лимита он нужен?

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      Рейтинг: +11

      Temio 25 августа 2015, 09:32

      Заберите его хоть куда-нибудь и забивать научите!

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      Рейтинг: +33

      piper65 25 августа 2015, 09:31

      не думаю, что венгерка будет покупать кого-либо из России после чипсоеда - он не производит впечатление человека, который не учится на своих ошибках. зачем ему дорогие бестолковые игрушки?!

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      Рейтинг: +16

      suhow6 25 августа 2015, 09:13

      бери дура :-D

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 25 августа 2015, 08:35

      ежу понятно, что кокорин нахрен не нужен адекватным клубам

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