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    Бартомеу: «Мы хотим, чтобы Неймар завершил карьеру в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу прокомментировал интерес к нападающему каталонцев Неймару со стороны «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» готово заплатить за форварда 190 миллионов евро, прописанных в контракте в качестве отступных.

    «Мы не хотим, чтобы Неймар уходил. Он молод, и мы хотели бы, чтобы он завершил карьеру у нас. Через несколько месяцев мы обсудим продление контракта с ним. Он должен остаться у нас не только на следующие три сезона, но на пять или десять лет», - сказал Бартомеу.

    Источник: Goal.com

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    25.08.2015 06:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 25 августа 2015, 15:51

      ТАк и будет

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