Бартомеу: «Мы хотим, чтобы Неймар завершил карьеру в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу прокомментировал интерес к нападающему каталонцев Неймару со стороны «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» готово заплатить за форварда 190 миллионов евро, прописанных в контракте в качестве отступных.

«Мы не хотим, чтобы Неймар уходил. Он молод, и мы хотели бы, чтобы он завершил карьеру у нас. Через несколько месяцев мы обсудим продление контракта с ним. Он должен остаться у нас не только на следующие три сезона, но на пять или десять лет», - сказал Бартомеу.