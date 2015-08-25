Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Рубин» даже с шестью защитниками закрыться не может»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру шестого тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (1:3). Главной причиной поражения хозяев поля Бубнов считает большую разницу в классе соперников.

    «В проигранном «Краснодару» матче Андре Виллаш-Боаш произвел неудачную ротацию состава. Прежде всего, опрометчиво оставил на скамейке запасных Доменико Кришито. Вследствие чего были нарушены игровые связи. Откровенно говоря, португалец неделю назад здорово напортачил. Ну и плюс ко всему, "Рубин" — это не «Краснодар». Казанцы, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, просто не в состоянии конкурировать с «Зенитом».

    «Рубин» начал игру с шестью номинальными защитниками в составе, потому что Ринат Билялетдинов понимает, насколько у него в обороне плохи дела, и решил за счет количества как-то нивелировать атакующий потенциал «Зенита». На встречных курсах с питерцами играть — смерти подобно. Другой тактики против них придумать сложно. После перерыва, когда нужно было счет сравнивать, он снял двух уругвайских защитников и выпустил игроков атакующих, Дядюна и Эдуардо, и какая-то острота стала возникать у ворот Лодыгина, но мы видели, к чему это привело. Разница в классе, повторюсь, сейчас очень большая. «Рубин» даже с шестью защитниками закрыться не может. Причем ни количественно, ни качественно», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 25 августа 2015, 10:51

      Да ладно, зенит мертвый. ДА, рубин еще мертвее, но! ПОПАДИ ДЯДЮН выход один на один, и ПРИВЕТ ЗЕНИТУ был бы.....А так попал Халк- ну он умеет без вопросов.Вот и весь матч вам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 августа 2015, 09:36

      Истину глаголит Бубен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 09:15

      Бывает.
      -
      Главное чтобы в Европе получилось.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11