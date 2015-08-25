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    Юсупов: «Как зомби, полетел на медосмотр в «Динамо».

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов рассказал о некоторых перипетиях своей карьеры в «Динамо».

    «После академии, в 18 лет, у меня было три варианта — ЦСКА, «Крылья» и «Динамо». Я хотел в Самару, но в последний момент «Динамо» как-то смогло повлиять на меня, и я, как зомби, полетел на медосмотр, хотя вроде уже договорился с «Крыльями».

    Пришел в команду, первый сезон был провальным. На следующий год ушел в аренду в «Химки», в первую лигу. Забил голов семь, хорошо проявил себя, спасибо за это Тарханову, он помог мне.

    Потом вернулся в «Динамо», там тренировал Божович. В конце последнего сбора Божович сказал, что не хочет, чтобы я уходил. Сказал, что в первых играх играть не буду, но он на меня рассчитывает. В итоге Божовича уволили и назначили Силкина, который ни с того ни с сего начал наигрывать меня в основе.

    Перед игрой Кубка Силкин сказал: «Это твой шанс. Хорошо сыграешь — будешь и дальше играть». Мы выиграли 5:0 у «Мордовии», я отдал голевую передачу. И после этой игры играл всегда, постоянно выходил в основе.

    Это были лучшие дни в моей жизни, была постоянная радость. Утром просыпаешься — настроение хорошее, хочется быстрее на тренировку. Команда была как одна семья, благодаря этому и выигрывали. Силкин стал катализатором, поверил в меня», - поведал Юсупов.

    За «Динамо» футболист выступал с 2009 по 2015 год, после чего оказался в «Зените».

    Источник: Sports.ru

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    25.08.2015 01:34
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