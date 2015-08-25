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    Чех: «Трудно поверить, что матч закончился со счетом 0:0»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех побеседовал с журналистами после матча третьего тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). Вратарь, не раз спасавший свою команду в этой игре, удивлен итоговым счетом.

    «Когда в первой игре за новый клуб всё идёт не так, нужно сосредоточиться на тренировках и выйти из этой ситуации победителем. Это был один из тех матчей, где я оказывался в нужное время в нужном месте. Трудно поверить, что несмотря на огромное количество голевых моментов матч закончился со счётом 0:0», - сказал Чех.

    Об игре своей команды вратарь высказался неоднозначно.

    «Положительный момент — мы создали много голевых ситуаций во втором тайме. Но при этом «Арсенал» много ошибался до перерыва».

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2015 00:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      piper65 25 августа 2015, 09:27

      да, отличная была игра. ливер, если будет так играть и дальше, заставит считаться с собой всех в лиге

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