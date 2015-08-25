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    «ПСЖ» хочет 12 миллионов за Лавесси

    «ПСЖ» объявил «Интеру» финансовые условия, на которых парижане готовы расстаться с нападающим Эсекьелем Лавесси.

    Французский клуб намерен получить за своего футболиста 12 миллионов евро. Целью «Интера» на этих переговорах, как сообщается, является аренда игрока с правом выкупа. Итальянцев принуждает к экономии правило финансового фейр-плей.

    Приоритетной покупкой для миланцев был полузащитник «Вольфсбурга» Иван Перишич, но из-за возможного трансфера Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити» немцы решили пока оставить Перишича у себя.

    Источник: Football

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    25.08.2015 00:19
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