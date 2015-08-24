Блаттер: «В футболе нет коррупции»

Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер заявил, что в этой организации и в футболе в целом коррупции нет.

«В ФИФА нет коррупции, в футболе нет коррупции – коррупция в отдельных людях. Я не могу понять, почему СМИ говорят, что ФИФА коррумпирована», - недоумевает Блаттер.

Кроме того, чиновник пояснил, почему он подал в отставку после выигранных в мае выборов.

«Я подал в отставку, потому что хотел защитить ФИФА. Защитить себя я смогу — я достаточно влиятелен. Я знаю, что делал, а чего не делал. У меня есть совесть, и я знаю, что являюсь честным человеком. Я чист».