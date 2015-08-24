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    Блаттер: «В футболе нет коррупции»

    Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер заявил, что в этой организации и в футболе в целом коррупции нет.

    «В ФИФА нет коррупции, в футболе нет коррупции – коррупция в отдельных людях. Я не могу понять, почему СМИ говорят, что ФИФА коррумпирована», - недоумевает Блаттер.

    Кроме того, чиновник пояснил, почему он подал в отставку после выигранных в мае выборов.

    «Я подал в отставку, потому что хотел защитить ФИФА. Защитить себя я смогу — я достаточно влиятелен. Я знаю, что делал, а чего не делал. У меня есть совесть, и я знаю, что являюсь честным человеком. Я чист».

    Источник: BBC

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    24.08.2015 23:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 25 августа 2015, 01:58

      Как нет! А каким образом тогда ЦСКА, который из пяти игр только одну проводит на нормальном уровне, пару раз становился, так называемым чемпионом. асе знают что незаслуженно, но раз на бумажке написано, значит чемпион. липрвый. А за мордобой серебряные медальки, предварительно заставив Краснодар от них отказаться 9кстати зенит иак же заставили отказаться от чемпионства, чтобы на юбилей его подогнать коням в качестве подарка. Кстати Спалетти после этого и забил на всё происходящее в РПЛ.

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      Рейтинг: +19

      AK_Ronaldo_9_СпаМ 25 августа 2015, 00:28

      ага, а на земле нет воздуха, в океане нет рыб, в хлебе нет мухи и т.д.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 августа 2015, 00:17

      Никакой "коррупции в отдельных людях" не бывает! Коррупция - это организованная преступность в органах власти. При этом органы власти бывают и государственными, и бывают органы власти в общественных международных организациях, одной из которых является ФИФА.

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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 25 августа 2015, 00:01

      Да особенно в серии а в 2005-2006 годах

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