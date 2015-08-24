Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Эйбар» в гостях обыграл «Гранаду»

    Первый тур чемпионата Испании завершал матч «Гранада» - «Эйбар», в котором со счетом 1:3 победили гости.

    Первый мяч в этой встрече на 22-ой минуте забил Адриан Гонсалес. На 35-ой почин одноклубника поддержал Гонсало Эскаланте – 0:2, и с этим счетом команды ушли на перерыв.

    Спустя пять минут после начала второй половины Рубен Рочина один гол отыграл, однако на 57-ой минуте хозяева остались в меньшинстве: был удален Сальвадор Руис. Через десять минут «Эйбар» усилиями Микеля Арруабаррены отправил в ворота «Гранады» третий мяч, который стал в этой встрече последним.

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур.

    Гранада (Гранада) – Эйбар (Эйбар) 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гонсалес, 22; 0:2 – Эскаланте, 35; 1:2 – Рочина, 50; 1:3 – Арруабаррена, 67.

    Удаления: Руис, 57.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2015 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11