Примера. «Эйбар» в гостях обыграл «Гранаду»

Первый тур чемпионата Испании завершал матч «Гранада» - «Эйбар», в котором со счетом 1:3 победили гости.

Первый мяч в этой встрече на 22-ой минуте забил Адриан Гонсалес. На 35-ой почин одноклубника поддержал Гонсало Эскаланте – 0:2, и с этим счетом команды ушли на перерыв.

Спустя пять минут после начала второй половины Рубен Рочина один гол отыграл, однако на 57-ой минуте хозяева остались в меньшинстве: был удален Сальвадор Руис. Через десять минут «Эйбар» усилиями Микеля Арруабаррены отправил в ворота «Гранады» третий мяч, который стал в этой встрече последним.

Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур.

Гранада (Гранада) – Эйбар (Эйбар) 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Гонсалес, 22; 0:2 – Эскаланте, 35; 1:2 – Рочина, 50; 1:3 – Арруабаррена, 67.

Удаления: Руис, 57.