«Манчестер Юнайтед» готов выкупить Неймара за 190 миллионов

бред полнейший,МЮ ни когда не отдаст такие деньги за игрока,такой хренью могут только заниматься плаксивые девочки из МС и вечно обиженные Челси.
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Неймара и готов выплатить каталонцам немаленькую сумму клаусулы.
Сообщается, что «красные дьяволы» готовы расстаться со 190 миллионами евро – именно такая клаусула прописана в договоре Неймара с «Барселоной».
В прошлом сезоне Неймар сыграл 51 матч за каталонцев, забил 39 голов и отдал 11 результативных передач.