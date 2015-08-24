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    «Манчестер Юнайтед» готов выкупить Неймара за 190 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Неймара и готов выплатить каталонцам немаленькую сумму клаусулы.

    Сообщается, что «красные дьяволы» готовы расстаться со 190 миллионами евро – именно такая клаусула прописана в договоре Неймара с «Барселоной».

    В прошлом сезоне Неймар сыграл 51 матч за каталонцев, забил 39 голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Globo

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    24.08.2015 22:26
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +27

      Genri 100 29 августа 2015, 13:38

      бред полнейший,МЮ ни когда не отдаст такие деньги за игрока,такой хренью могут только заниматься плаксивые девочки из МС и вечно обиженные Челси.

      0
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      Рейтинг: +10

      Deadpool_mazafaka 26 августа 2015, 17:51

      De Telegraaf, которые этим летом являются очень хорошим источником в плане новостей о Юнайтед: МЮ готовится к новому крупному подписанию - ван Гал готов потратить на некоего игрока 73 миллиона фунтов. Это игрок атакующего плана, и голландское издание просто уверено, что трансфер состоится

      -1
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      Рейтинг: +14

      batya13 25 августа 2015, 12:35

      за такие бабосы можно нехилую команду собрать, а они этим симулянтом интересуются, куда катится МЮ, верните САФа!

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 25 августа 2015, 10:48

      В таком*

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 25 августа 2015, 10:47

      И не факт, что он заиграет в такой жестком футболе!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 25 августа 2015, 10:45

      Не стоит он и половина этой суммы! А статистика такая из-за Суареса, он очень много давал ему мячи (как говорится"на блюдочке подносил")! Суарес лучший игрок этой триумфальной Барсы прошлого сезона!

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      Рейтинг: +22

      armbarm 25 августа 2015, 10:44

      Ха-ха!!! Смешно!!!
      Просто невозможно такого трансфера.

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      Рейтинг: +28

      kun 25 августа 2015, 10:11

      май гейм из фейр плей

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      Рейтинг: +11

      Temio 25 августа 2015, 09:36

      Ну раз такая тема пошла и им деньги некуда девать,пусть мне отдадут, я буду рад и всю жизнь посвящу Манчестеру.О, меня пусть подпишут за бесплатно, я буду просто так банку греть)

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      Рейтинг: +33

      piper65 25 августа 2015, 09:25

      очень, очень надеюсь, что это "утка"! если на самом деле купят - стану болеть за Борнмут, честное слово!!!!

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