Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хохлов: «В обороне допускаем глупые ляпы»

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов пообщался с журналистами после поражения от «Крыльев Советов» (3:0) в матче шестого тура РФПЛ. Наставник выделил две причины такого результата.

    «Не реализовываем свои моменты в атаке, а в обороне допускаем глупые ляпы, поэтому и проигрываем такие матчи», - лаконично заявил Хохлов.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2015 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 августа 2015, 09:01

      Уверенннннно занимает Кубань второе место !! Я думал, что хуже Кучука тренеров для Кубани не бывает... Дима, бери шинель, иди домой...Уступи место Тренеру...Не надо экспериментировать...И забирай с собой Аршавина и Павлюченко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 августа 2015, 00:04

      Дмитрий! Шесть туров позади, а игры нет... Может всё-таки следовало начинать карьеру с клуба ФНЛ? Все эти "молодёжки" не в счёт... Там совсем иное... И почему Манолев на лавке? С жиру кто-то бесится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      miron4ik 24 августа 2015, 23:19

      За*бал этот "хохлов"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11