Хохлов: «В обороне допускаем глупые ляпы»

Уверенннннно занимает Кубань второе место !! Я думал, что хуже Кучука тренеров для Кубани не бывает... Дима, бери шинель, иди домой...Уступи место Тренеру...Не надо экспериментировать...И забирай с собой Аршавина и Павлюченко...
Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов пообщался с журналистами после поражения от «Крыльев Советов» (3:0) в матче шестого тура РФПЛ. Наставник выделил две причины такого результата.
«Не реализовываем свои моменты в атаке, а в обороне допускаем глупые ляпы, поэтому и проигрываем такие матчи», - лаконично заявил Хохлов.