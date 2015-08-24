Хохлов: «В обороне допускаем глупые ляпы»

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов пообщался с журналистами после поражения от «Крыльев Советов» (3:0) в матче шестого тура РФПЛ. Наставник выделил две причины такого результата.

«Не реализовываем свои моменты в атаке, а в обороне допускаем глупые ляпы, поэтому и проигрываем такие матчи», - лаконично заявил Хохлов.