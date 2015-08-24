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    РФПЛ. «Зенит» обыгрывает «Рубин»

    В матче шестого тура РФПЛ петербургский «Зенит» на выезде переиграл казанский «Рубин» со счетом 1:3.

    После поражения «Зенита» в прошлом туре и победы ЦСКА в туре нынешнем отрыв питерцев от армейцев составлял уже шесть очков, поэтому сегодня подопечным Виллаша-Боаша было необходимо побеждать измученный «Работничками» "Рубин". В первой половине встречи преимущество «Зенита» было ощутимым, хотя и вылилось всего в один гол: на 15-ой минуте скидкой Витселя воспользовался Шатов.

    Во втором тайме питерцы перешли на контратакующую игру, за что и были наказаны Динияром Билялетдиновым на 71-ой минуте – 1:1. Радоваться казанцам долго не пришлось: гости добавили, у уже через шесть минут Халк отличным ударом вновь выводит «Зенит» вперед, а вскоре после этого Шатов делает дубль и ставит точку в матче – 1:3.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Шатов, 15; 1:1 – Билялетдинов, 71; 1:2 – Халк, 77; 1:3 – Шатов – 84.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Котуньо (Эдуардо, 56), Лемос (Дядюн, 55), Билялетдинов, Камболов, Оздоев, Георгиев, Кверквелия, Канунников.

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Шатов (Евсеев, 90+1), Юсупов, Витсель (Данни, 78), Хави Гарсия, Дзюба, Халк.

    Предупреждения: Оздоев, 52; Хави Гарсия, 60; Канунников, 62; Кузьмин, 80

    Судья: Михаил Вилков

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 20:51
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +57

      abrek123 25 августа 2015, 14:38

      харе вам вспоминать при Бердыеве после его ухода и все игроки разбежались по клубам даже зенит покупал у рубина игроков.. теперь строят новый рубин или развалят в конец как анжи пару лет назад...

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      Рейтинг: +365

      n272nm 25 августа 2015, 10:42

      Жаль Рубин. Хорошая была команда.

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      Рейтинг: +16

      Leo28 25 августа 2015, 08:56

      Щас главное для всех чтоб рубин прошел в группу ЛЕ тогда будем всем составом в группах !!! Очелов под наберем хоть !

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 25 августа 2015, 06:34

      Как же не хватает прежнего Рубина

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Димон Алма-Ата 25 августа 2015, 08:32

      Согласен с Вами. Была очень упорная, очень умная команда, способная бороться с кем угодно на равных.
      Очень много драгоценных очков Рубин заработал для еврорейтинга России.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 25 августа 2015, 01:38

      Зенит с победой!
      Почему Рубин не играл с Работничками как сегодня, или с теми же конями?
      Победы Рубину в ответной игре с македонцами.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Зенит 2015 25 августа 2015, 06:34

      Спасибо, Зениту тоже побед в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +17

      Андрей Казак 24 августа 2015, 21:50

      И тем не менее - Рубин при Бердыеве был классной командой!
      Трудно даже сравнивать эти два Рубина.
      Отставка Бекиевича - огромный косяк Минниханова!
      Не пора ли признать свои ошибки!??

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Андрей Казак 24 августа 2015, 21:58

      Тоже так считаю.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 августа 2015, 21:24

      Рубин уже не тот, Зенит с победой. Снова ЦСКА с Зенитом будут главными претендентами на чемпионство

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > roman230582 24 августа 2015, 21:57

      После твоих слов спартаковцы не уснут. Будут грызть подушку и тихонько плакать.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > ФК Зенит всея Руси 24 августа 2015, 22:04

      Те кто поумнее, давно уже смирились)

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > 24 августа 2015, 23:23

      лучше бы молчал, глядишь умнее казался бы

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > roman230582 25 августа 2015, 00:17

      Естественно-только вы судей то и покупаете-а по спортивному-фу.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > roman230582 25 августа 2015, 01:43

      зенит, в отличии от ЦСКА, играет свои игры честно и без поддержки арбитров и футбольного руководства. А СМИ какую ведут сейчас раскрутку ЦСКА. Только и слышно отовсюду ЦСКА, Слуцкий, лидер.... дважды липовый чемпион и левейшее, нагло отобранное у Краснодара, серебро. Хотя раскрутку конской команды можно сопоставить с назначением Слуцкого в сборную, где мы все желаем ему только удачи.

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      Рейтинг: +10

      laj48 > Зенит 2015 25 августа 2015, 04:08

      полностью согласен.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > roman230582 25 августа 2015, 10:13

      Кто поумнее уже свыклись только с одной мыслью-если Зенит сам хоть иногда выигрывает-то вы без помощи судей уже не можете.Жаль мне таких "спортсменов"

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК > ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 10:53

      не будут спартаковцы , не переживай....Скоро сразимся с зекнитом и посмотрим кто там будет бороться и с кем..КСТАТИ, и коням то еще рано говорить о чем то

      0
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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 24 августа 2015, 21:22

      Зенит победил заслуженно и красиво. Очень радует что забивает Шатов, ну а Халк свою зарплату получает не зря, о чем свидетельствует уровень его игры. Рубин конечно не тот, что раньше, но наверное где-то к матчу с Динамо вернутся на былой уровень. Удачи Рубину в матче с Работничками!!!

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal > Dynamite1923 24 августа 2015, 22:20

      Просто Рубин сейчас не способен на 100% выполнять тренерские установки. Рубин бы удержал счет 1:1, если бы они (как это делал все 90 минут Краснодар), продолжали бы закрывать подход к штрафной по центру. А они расступились перед Халком, и он забил второй. Вспомните, Краснодар Халку ни разу не дал пробить свободно. Да еще из центральной зоны. Так что это НЕ столько победа Зенита, сколько поражение Рубина. Повторяю - отдав Зениту мяч и закрыв центральную зону, 10 из 16 команд РПЛ не проиграют Зениту, у которого просто НЕТ ни идей ни навыка для позиционных атак.

      -1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Neuturungal 24 августа 2015, 23:24

      Если Зенит будет на 100% играть, то ни один клуб РФПЛ не устоит

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 24 августа 2015, 21:21

      Снова татар отмели , когда же била уберут и его шлак

      2
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 24 августа 2015, 21:17

      убогая синита развалила рубин и радуется, что им сливает молодежка локо

      -3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Serjinho 24 августа 2015, 21:56

      Нормальные клубы от продажи своих футболистов не разваливаются -- а богатеют.

      Так что бросайте воровать и вложите заработанное в клуб - а не нойте как гарем в ожидании господина своего.

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > 24 августа 2015, 23:24

      соснул?

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