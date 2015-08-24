Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Эвертон» готовит сразу два трансфера

    «Эвертон» находится в шаге от подписания двух южноамериканских футболистов – нападающего Леандро Родригеса и защитника Рамиро Фунеса Мори.

    Мори переходит из аргентинского «Ривер Плейта», и в ближайшие сутки его ждет медосмотр в Ливерпуле, после чего состоится официальное оформление трансфера. Сумма сделки – шесть миллионов евро.

    Родригес ранее выступал за «Ривер Плейт» из Уругвая, и его трансфер в «Эвертон» уже подтвержден тренером южноамериканского клуба.

    Кроме того, в качестве возможной покупки на «Гудисон Парк» рассматривают бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Бернарда.

    Источник: iSport.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2015 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11