«Эвертон» готовит сразу два трансфера

«Эвертон» находится в шаге от подписания двух южноамериканских футболистов – нападающего Леандро Родригеса и защитника Рамиро Фунеса Мори.
Мори переходит из аргентинского «Ривер Плейта», и в ближайшие сутки его ждет медосмотр в Ливерпуле, после чего состоится официальное оформление трансфера. Сумма сделки – шесть миллионов евро.
Родригес ранее выступал за «Ривер Плейт» из Уругвая, и его трансфер в «Эвертон» уже подтвержден тренером южноамериканского клуба.
Кроме того, в качестве возможной покупки на «Гудисон Парк» рассматривают бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Бернарда.