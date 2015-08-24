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    Алвес пропустит до месяца, Бускетс в порядке

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес не сможет выходить на поле от трех недель до месяца.

    Футболист получил повреждение паха в победном для «Барселоны» матче первого тура Примеры против «Атлетика» (0:1). Уже на 19-ой минуте встречи Алвес был вынужден покинуть поле. Позже каталонский клуб подтвердил травму бразильца, а по последней информации, на восстановление потребуется от трех недель до месяца.

    В том же матче получил травму полузащитник каталонцев Серхио Бускетс, однако его повреждение оказалось незначительным, и он сыграет уже в ближайшей встрече с «Малагой».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2015 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 24 августа 2015, 21:59

      нет худа без добра. в последних играх Барсы он был очень плох. Так что пусть спокойно лечится, смотришь и появится спортивная злость плюс прежнее мастерство.

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